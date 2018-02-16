За сприяння народного депутата Тараса Юрика у школі села Глинна встановили сучасні металопластикові вікна

У загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, що у селі Глинна, встановили металопластикові вікна і двері. На проведення енергоощадних заходів в освітньому закладі було виділено понад 951 тисячу грн. державної субвенції за поданням народного депутата України Тараса Юрика. Цього тижня народний обранець оглянув виконані роботи і подарував учням спортивний інвентар.

«Поміняли всі вікна і дверні блоки. Ці роботи були вкрай необхідні. Через старі вікна втрачали практично 40 відсотків тепла. Дуже важко було досягнути оптимального температурного режиму. Діти в куртках і рукавицях. Тепер це питання вирішено. Дякувати Тарасу Зіновійовичу ситуація змінилася кардинально. На даний час у нас ідеальний температурний режим. Батьки, діти, вчителі задоволені», – каже директор Глинської ЗОШ І-ІІІ ступенів Петро Дранчук.

Минулого тижня народний депутат Тарас Юрик завітав до школи. Передав навчальному закладу тенісний стіл, футбольні м’ячі та інший спортивний інвентар.

«Минулого року, коли Тарас Зіновійович оглядав школу, він поспілкувався з учнями. Діти були на занятті з фізкультури. Народний депутат зіграв з ними у настільний теніс. Один хлопчина непогано грав і виграв у депутата. Тоді народний обранець пообіцяв подарувати нашій школі тенісний стіл», – розповідає Петро Дранчук.

Народний депутат дотримався слова. Новий тенісний стіл разом з друзями вже випробував учень 11-го класу Віталій Цебрій, який виграв спортивний поєдинок із народним депутатом.

«Зараз у нашій школі найкращий в селі тенісний стіл. До цього часу не було хороших умов, щоб займатися цим спортом. Що стосується перемоги… Пригадую, ми були на фізкультурі. Я грав з однокласниками в настільний теніс. Зайшов народний депутат Тарас Юрик і запитав, хто найкраще грає в теніс. Я зголосився. Ми зіграли з ним партію. Я виграв. Займаюся тенісом 2 роки. Мені це дуже подобається», – розповідає учень Глинської ЗОШ І-ІІІ ступенів Віталій Цебрій.

Окрім спортивного інвентаря, народний депутат з метою популяризації творчості заслуженого художника України, який є нашим земляком, Олега Шупляка передав школі календарі.

«Освіта, культура, спорт – це пріоритетні сфери нашої роботи в контексті розбудови інфраструктури. В області по цих напрямках втілюються масштабні проекти, зокрема енергоощадні заходи в освітніх закладах, реконструкція шкіл, дитячих садочків, будинків культури, поліпшення їхньої матеріально-технічної бази. Паралельно активно відновлюємо спортивну інфраструктуру. У 2017 році відкрили футбольні майданчики зі штучним покриттям у Козові, Шумську, Бережанах, Підгайцях. Цього року в області плануємо відкрити понад 25 майданчиків. Наше завдання забезпечити усі необхідні умови для навчання та розвитку підростаючих поколінь. Це найбільша інвестиція в майбутнє нашої країни”, – зазначає народний депутат України, голова Тернопільської територіальної організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Тарас Юрик.

Зазначимо, у 2017 році понад 25 мільйонів гривень було виділено за поданням народного депутата України Тараса Юрика із Фонду соціально-економічного розвитку на райони його виборчого округу. За ці кошти реалізовано проекти щодо розбудови інфраструктури у всіх п’яти районах округу № 165 – це Тернопільський, Козівський, Зборівський, Бережанський, Підгаєцький. На Козівський район було спрямовано 4 мільйони 364 тисячі гривень.