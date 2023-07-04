Тернопільщина: за перше півріччя до зведеного бюджету надійшло понад 6,5 мільярдів гривень

Платники податків Тернопільщини продовжують підтримувати економіку України, сплачуючи до бюджету податки. Завдяки їх активній громадянській позиції та патріотизму бюджет стабільно отримує кошти для Збройних Сил України та соціальних виплат.

Так, упродовж шести місяців цього року Зведений бюджет України від платників Тернопільщини отримав 6 млрд 571,9млн грн податків та зборів. Вдалося забезпечити приріст порівняно з січнем-червнем 2022 року, який склав понад 1,5млрд гривень або ж 30 відсотків.

До державної скарбниці від наших краян надійшло понад 2,5 млрд гривень. Серед основних бюджетоформуючихплатежів лідирують податок на додану вартість (842 млн грн), податок з доходів фізичних осіб (804,5 млн грн) та податок на прибуток (481,3 млн грн).

Доходи місцевих бюджетів упродовж січня-червня цьогороку склали понад 4 млрд гривень. Це на 939,9 млн або ж на 30 відсотків більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Податкова служба Тернопільщини щиро дякує платникам за відповідальне ставлення до сплати податків та вагомий внесок у фінансову підтримку держави!