Білоруський спротив у Тернополі

.В рамках спільного проєкту Центральна міська бібліотека Тернопіль з кіноклубом Docudays UA при Тернопільській кінокомісії, до бібліотеки завітали гості з Білорусі- білоруська правозахисниця, політув’язнена, директорка фестивалю Watch Docs Belarus, голова ГО “Звяно” Таня Гацура-Яворська та Аліна Рудіна, продюсерка і представниця білоруського інформаційного центру. Говорили про свободу слова в Білорусі, точніше- її відсутність, про цькування прогресивних мас медіа та журналістів, які не погоджуються з лукашенківським режимом. Переглянули та жваво обговорили документальні фільми ” Євромайдан SOS” та ” Білорусь. ЗМІ та революція’. Особлива подяка Volodymyr Khanas за сприяння в організації зустрічі.



Тернопіль сьогодні: Гості з Білорусі:

На переконання художниці Марії Ділай : «На таких заходах явно прослідковується солідарність білоруського народу з Україною, такі ж нищівні репресії та переслідування людей, замовчування правди, побиття, тюрми, корупція все, як в Україні коли руський мір нищив нас, як націю»

Гостя заходу білоруська правозахисниця Тетяна Гацура-Яворська зазначила, що документальне кіно відіграє важливу роль у порозумінні народів і протидії російській пропоганді.

“Ми постійно намагаємося побудувати діалог між українцями та білорусами, які виступають проти війни. Так виник фестиваль документального кіно “1084. на мяжы” (1084 км – протяжність кордону України з Білоруссю. – Ред.), який відбувся у Львові, Києві та Одесі. Друга частина фестивалю присвячена українському кіно про війну з 2014 року, культуру та історію, яке показували білорусам онлайн”

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