Виставка Володимира Цеслера в Тернополі



19 липня в Тернополі в гастрокластері Na пошті відкрилась виставка протестного плаката Володимира Цеслера – білоруського митця, опозиціонера та члена Координаційної ради по забезпеченню трансферу влади у Білорусі.



“Своїми творами Володимир Цеслер прагне передати палкі надії його співвітчизників й однодумців на перемогу справедливості та життя без брехні (яка, за Геббельсом, стає правдою, коли вимовлена тричі). Він представляє свій лаконічний і чесний погляд на події в рідній країні та сподівається, що це послання не залишить глядачів байдужими та зостанеться в їхніх серцях.”



Про сьогоднішню ситуацію в Білорусі, творчість митців і необхідність солідарних дій говорили гості відкриття – білоруська правозахисниця Таня Гацура-Яворська, представниця Білоруського інформаційного центру Аліна Рудіна, журналіст Андрей Мядвєдєв.



Також учасники заходу змогли переглянути фільм Євромайдан SOS від кіноклубу Docudays UA при Тернопільській кінокомісії та послухати білоруську автентичну музику.



Як повідомив голова ГО “Тернопільська кінокомісія” і співорганізатор виставки Володимир Ханас : Всі бажаючі зможуть переглянути виставку до 26 липня. Після Тернополя виставка помандрує до Кременця та Острога”. Нагадаємо, що в Україні виставка демострувалась в Києві, Одесі та Ірпені.

Поділіться:









