Більше 10% відсотків випускників у Тернополі можуть отримати золоті медалі

Незабаром для учнів тернопільських шкіл завершиться навчальний рік 2022 – 2023. Це другий рік, коли школярі навчалися в умовах повномасштабної війни, однак незважаючи на це, діти брали участь в олімпіадах міського, обласного і всеукраїнського рівнів та здобули високі результати.

Відтак, на учнівських олімпіадах, які цьогоріч відбулися школярі здобули:

на міських етапах – І місце – 55 дітей, ІІ місце – 98 і ІІІ місце – 150;

на обласних етапах відзначено – 47 призерів;

на всеукраїнському рівні перемогу здобули – 24 учні.

У 2023 році свідоцтво про повну загальну середню освіту отримають 1513 випускників та випускниць, з них 190 є претендентами на нагородження золотою медаллю, 31 – срібною.

Окрім цього учні активно долучалися до всеукраїнських та міжнародних мовно-літературних конкурсів ім. Тараса Шевченка, Петра Яцика та конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої». Відповідно до результатів, 82 призових місця школярі вибороли на міському та обласному етапах вказаних конкурсів.

Нагадаємо, 1 червня для учнів тернопільських шкіл завершується навчальний рік та розпочинаються літні канікули, які триватимуть з 5 червня по 1 вересня.