Землю під МАФ у тернопільському парку віддали за 1000 гривень

Про те, що у «Сопільче» на один МАФ стане більше, журналісти «20 хвилин» виявили 30 квітня. Саме тоді на території парку встановили чергову конструкцію. Біля неї не проводили жодних ремонтних робіт, а сам кіоск був у плівці.

За оформленням конструкції ми вже зрозуміли, що планують відкрити черговий заклад MoBurger. До речі, таких у парку вже є як мінімум два – за метрів 150, якщо рухатись у напрямку флагштока, і ще один майже біля центральної доріжки «Сопільче».

Повторно журналісти навідалися до МАФу п’ятого травня і побачили, що кіоск вже повноцінно працює та обслуговує тернополян. Наші здогадки справдилися і це дійсно черговий заклад швидкої їжі.

Також біля кіоску тротуарною плиткою облаштували майданчик та встановили парасольку від сонця. Ймовірно, це буде зона відпочинку для споживачів закладу.

Аби дізнатися, за яку суму та на який термін тернопільський підприємець отримав землю в оренду, журналісти промоніторили інформацію на системі онлайн аукціонів з продажу та здачі в оренду майна Prozorro, а також на сервісі YouControl. А також звернулися з інформаційним запитом до Тернопільської міської ради за роз’ясненням.

Земля в парку вартує 1000 гривень?

За даними система онлайн аукціонів з продажу та здачі в оренду майна Prozorro, оголошення про проведення електронного аукціону опублікували 24 березня. Організатором виступає Тернопільська міська рада.

Підприємцям пропонують земельну ділянку у парку «Сопільче», площею 35 кв.м. В описі оголошення повідомляють, що об’єкт розташований на алеї від ТЦ «Орнава» в сторону сходів на вулицю Карпенка, ліва сторона (місце №10). Запропонована територія місця розташування вкрита зеленими насадженнями (газон).

Там можна встановити тимчасову, одноповерхову споруду торговельного призначення (торговий майданчик). Вона має бути виготовлена з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд. Встановлювати можна тимчасово, без улаштування фундаменту.

Право на розміщення об’єкту торгівлі, послуг, відпочинку та розваг підприємцю надають на два роки. Щодо ціни, то стартував аукціон від суми 587,65 гривень, а один крок коштував не менше 58,76 гривень.

Загалом учасниками аукціону стали три фізичні особи підприємця, кожен з них запропонував свою суму. Пропозиція від ФОП Толкачов Андрій Володимирович – 700 гривень, від ФОП Лихач Юрій Леонідович – 1 015 гривень, а від ФОП Шихова Наталія Георгіївна – 8 005 гривень.

Отримати право на розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності могли ФОП Лихач Юрій Леонідович та ФОП Шихова Наталія Георгіївна, адже запропонували найбільші суми. І хоча різниця у ціновій пропозиції була колосальна, та перемогу отримав ФОП Лихач Юрій Леонідович, із сумою 1 015 гривень.

Розбираємося, як так вийшло. В акті від 11 квітня повідомляють про те, що спочатку за результатами електронного аукціону переможцем визначили ФОП Шихова Наталія Георгіївна. Адже, як ми раніше писали, вона надала найвищу цінову пропозицію через електронний майданчик.

Проте відповідна комісія відмовилася визнавати ФОП Шихову Наталію Георгіївну переможцем електронного аукціону. Рішення прийнято відповідно до пункту 4.9 Положення про проведення електронних аукціонів на право розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Тернопільської міської територіальної громади.

У цьому пункті чітко прописали, особи, які відмовилися від укладення Договору, як переможці, або не уклали Договір у встановлені терміни, не допускаються до участі у повторних електронних торгах щодо визначення переможця на право розміщення тимчасових споруд.

Хто розширює свій бізнес

Відповідно до договору, розмістити свій об’єкт на орендованій території підприємець може протягом 10 календарних днів з дати підписання документу. Загалом за два роки оренди ФОП Лихач Юрій Леонідович має сплатити до бюджету Тернопільської міської ради 24 360 гривень. Тобто за кожен місяць оренди земельної ділянки по 1 015 гривень.

– ФОП Лихач Юрій Леонідович отримав від управління містобудування, архітектури та кадастру Паспорт прив’язки сезонного об’єкта сфери торгівлі для проведення підприємницької діяльності. Є тимчасова споруда – торговий майданчик за адресою парк «Сопільче» (місце 10), зареєстрований за №13 від восьмого травня 2023 року. Термін дії користування до 19 квітня 2025 року, – зазначила заступниця міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Вікторія Остапчук.

Також до редакції надали копію договору №3 на право розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.

За даними сервісу YouControl, Лихач Юрій Леонідович має діючий статус ФОП від 10 грудня 2008 року. Підприємець зареєстрований у Тернополі за адресою: вулиця Львівська, 2.

Основний вид діяльності – інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах. Серед інших – діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування, обслуговування напоями, а також роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах.

Якщо проаналізувати аукціони на право розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності Тернопільської міської ради з 2021 року, то бачимо, що ФОП Лихач Юрій Леонідович вже неодноразово вигравав і отримував в оренду тимчасові споруди та земельні ділянки.

Наприклад, 15 червня 2021 року ФОП Лихач Юрій Леонідович отримує в оренду тимчасову споруду на 35 кв.м у парку «Сопільче». Запропонувавши місячну ціну на одну гривню вище за конкурента – 1001,00 гривень.

Також третього грудня 2021 року він отримав торгівельний майданчик на 10 кв.м у тому ж парку «Сопільче» за 407 гривень на місяць. У той же час виграє і другий аукціон та отримує в оренду пересувну споруду-лоток на шість кв.м у парку імені Тараса Шевченка. І все це за 2 202 гривень на місяць.

Журналісти «20 хвилин» намагалися зв’язатися з Юрієм Лихачем. Після того, як чоловік почув, що йому дзвонять представники преси, вибив дзвінок.