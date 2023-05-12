Інформаційна спецоперація “Нуклеаризація”. Головна загроза для України і українців

“Єдність – наша головна зброя” (Валерій Залужний)

Генерал Залужний командує на фронті всім: всіма Хаймарсами, Абрамсами і Мардерами. Однак, головною зброєю українців у цій найбільшій континентальній війні сторіччя він вважає не танки, літаки, чи ракети, а річ абсолютно нематеріальну – нашу єдність.

Очевидно, ворог теж знає ціну цій нематеріальній зброї і намагається знищити її у першу чергу.

Як можна знищити те, що не можна підірвати? Зброя для таких цілей існує. Вона називається ІПСО – інформаційно-психологічні спецоперації. Саме за їх допомогою ворожі інформаційні війська, що підпорядковуються Головному розвідувальному управлінню зс рф, знищують нашу головну перевагу – єдність. Як? Ми вам розповімо.

Операції по розвалу структур – давня практика силовиків. Нам колись розповідали ветерани СБУ, що на їх професійному сленгу такі операції називали “Селекція”. Технологія “Селекцій” не дуже складна. Спочатку у середовище, яке потрібно розвалити, засилається агентура, яка має розвідати так звані ключові розломи: хто в структурі з чим не згоден, хто з ким свариться, хто кому заздрить тощо. Далі у ці розломи починають підкидати інформацію так, щоб поглибити їх, зробити окремих людей чи групи непримиренними ворогами. Насамкінець, спецагентура провокує конфлікт між вже “підігрітими” сторонами. І – все, структура розвалена. Можна добивати уламки.

За такою ж технологією, тільки у набагато більших масштабах російські ІПСО намагаються знищити нашу єдність. Але в планах ворожих спецслужб вже не селекція, а нуклеаризація, мета якої – максимально розпорошити українське суспільство, створивши для кожної людини атмосферу виключної самотності.

Як вони це роблять? За тією ж технологією. Тільки інформаційним спецпідрозділам немає потреби засилати агентуру в наші міста і села, щоб розвідати, по яких розломах нас можна поділити. Для цього достатньо розмістити своїх агентів у наших соцмережах, і цілком патріотичні завсідники Інстаграму й Фейсбуку самі розкажуть, де у нас негаразд, хто з ким не згоден, а кого взагалі потрібно знищити.

Тисячі мережевих ноунеймів з патріотичними аватарками і жовто-блакитними прапорами на обкладинках ретельно моніторять наш інформаційний простір, вишукуючи кожну шпаринку незгод та негараздів. Вони спеціально купували перед вторгненням ці акаунти. Наприклад, вартість персональної сторінки на Фейсбуці з аудиторією в кількасот френдів коштувала у 2022 році 5 тисяч гривень. Тому у цих акаунтів людські обличчя й імена. Багато сторінок було створено перед самою навалою. Там замість імен – нікнейми типу ТаняТаня, Сонечко, ПатріотЮА. На цих сторінках немає особистої інформації, приватних фото. Вони використовуються для створення масових переглядів, лайків та репостів для повідомлень-вкидів на потрібну для ІПСО тему.

Які ж розломи вишукує ворог, щоб розколювати моноліт нашого суспільства?

Перш за все – це розломи між соціальними групами, наприклад:

– між симпатиками чинного Президента (або, як їх назвала ворожа спецслужба, а політичні супротивники підхопили – “зелеботами”) і прихильниками екс-президента (“порохоботами” – теж термін, закинутий ворогом);

– між людьми, що виїхали за кордон і тими, хто залишився вдома;

– між фронтом і тилом;

– між політичним і військовим керівництвом;

– між владою і армією;

– між мешканцями сходу й заходу.

Так, відмінностей у нас багато. Ми розмовляємо поки що не тільки державною мовою, маємо різні політичні уподобання, обурюємось недосконалістю наших чиновників і проблемами обранців у Раді. І це – цілком нормально. Це і є демократія. Ненормальним є тільки невміння, чи небажання слухати, чути, вміщати в серці людей з іншими переконаннями, досвідом війни, долею та уподобаннями. І саме таку ненормальність провокують ворожі спецслужби, то розповідаючи про наявні й вигадані конфлікти у вищих ешелонах влади, то провокуючи мовні сварки у соцмережах, то намагаючись налаштувати фронтовиків проти людей в тилу. Ворогу вигідно будь-яке розділення, будь-який конфлікт. Адже це послаблює нашу єдність, знищує нашу головну зброю.

То що? – скаже обурений читач, – тепер і критикувати нікого не можна? І про зловживання не писати? І проблеми й нариви системи не сколупувати?

Так, не критикувати, не писати і не сколупувати, якщо ви розумієте, що справа далі емоцій у соцмережах не піде. Написати щось у Фейсбуці і вдоволено спостерігати, як зростає кількість лайків, – легко. Набагато складніше зробити щось в реалі, – хай навіть дуже маленьке й на перший погляд несуттєве. Наприклад, зв’язатися з командуванням частини і з’ясувати їх поточні потреби, чи допомогти надійним волонерам, замість писати “наші сонечка голі-босі-голодні”. Перед репостом надміру емоційного тексту, перед тим, як поширити неперевірену, а надто ж тригерну інформацію, варто запитати себе:

– Навіщо я це роблю? Яка з цього користь, окрім віртуального конфлікту?

Військові кажуть, що за весь час війни вони не втратили жодної установки Хаймарс. Бачите, які молодці – наші хлопці й дівчата із Сил Оборони України! Нам тут, в тилу, на нашій Тернопільщині, теж потрібно шукати важелі й інструменти, щоб вирішувати проблеми і конфлікти, не даючи ворогу змоги порушити нашу єдність.

Публікація підготовлена в рамках суб-гранту проекту Re:Ukraine project за фінансової підтримки Європейського Союзу, що реалізується ГО «Інститут аналітики та адвокації». Її зміст є виключною відповідальністю суб-грантера проекту Re:Ukraine project ГО ВГО «Рушійна Сила» і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.

Газета “Діалог” 12 травня 2023 року