Більше 40 закладів загальної середньої освіти на Тернопільщині отримали обладнання для харчоблоків

44 заклади загальної середньої освіти в Тернопільській області уже отримали нове та сучасне обладнання для харчоблоків. Про це повідомила начальниця управління освіти і науки ОДА Ольга Хома.

«Цього року Кабінет Міністрів України виділив для області 10 млн. 900 тис. грн. на ремонт і придбання обладнання для їдалень у закладах загальної середньої освіти. Загалом, у нашій області обладнання отримають 52 освітні заклади: 51 школа міст обласного значення, районів, ОТГ та 1 заклад обласного підпорядкування. Обладнання різної вартості: є харчоблоки вартістю 30 тис. грн, а є і майже 400 тис. грн. Причина проста: кошти виділялися на стандартних принципах співфінансування. Тому місцеві органи додали до державних коштів свої інвестиції.. Зокрема, не менше 30% суми додали міста обласного значення, ОТГ із адміністративним центром у місті обласного значення, а також області. Райони та ОТГ – не менше 10% суми. Відповідно, заявки були подані відповідно до суми, яку могла виділити місцева влада», – прокоментувала Ольга Хома.

Всі органи місцевого самоврядування, які подавали заявки та правильно заповнили документи, отримають обладнання, яке замовляли.

«Хочу наголосити, що ці кошти не можуть бути використані на ремонт приміщень у шкільних їдальнях. До нас зверталися батьки, керівники закладів щодо необхідності ремонту приміщень. Але ці кошти можуть бути спрямовані тільки на придбання та ремонт харчоблоків», – зазначила Ольга Хома.

Нагадаємо, у 2020 році на ремонт і придбання обладнання для їдалень у школах виділено 400 млн. грн.з резерву освітньої субвенції.