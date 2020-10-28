12:30 | 28.10.2020
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Афіша Тернополя 

Дослідження та аналіз ринку, – тернополян запрошують на безкоштовний онлайн-тренінг

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ДО УВАГИ ПРЕДСТАВНИКІВ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ!

Департамент економічного розвитку та торгівлі Тернопільської облдержадміністрації та Громадська школа бізнесу, м. Львів, запрошують Вас  прийняти участь у  БЕЗКОШТОВНОМУ онлайн-навчанні щодо стратегії розвитку бізнесу у період кризи та рецесії.

Хто може взяти участь?

   Особи, які хочуть відкрити власний бізнес, стартапери, власники та керівники малого та середнього бізнесу, топ-менеджери, керівники відділів та підрозділів, які проживають на території Тернопільської  області.

Навчальні заходи проводяться Тернопільською обласною державною адміністрацією, в рамках реалізації Проєкту регіонального розвитку ,,Створення мережі об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва у Тернопільській області”, який реалізується за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу.

Семінар на тему: ,,Дослідження та аналіз ринку”. День перший.

Тривалість – 3 години.

Дата – 03 листопада, з 15 до 18 години. Тренер – Руслан Бельтюков. Михайло Чорний

Питання:

  1. Схема функціонування ринку. Характеристика сучасного ринку.

  2. Маркетинг, його мета та завдання.

  3. Процес маркетингового дослідження та основні завдання.

Семінар на тему: ,,Дослідження та аналіз ринку”. День другий.

Тривалість – 3 години.

Дата – 04 листопада, з 15 до 18 години. Тренер – Руслан Бельтюков. Михайло Чорний

Питання:

  1.  Первинний та вторинний збір необхідної інформації.

  2. Методи дослідження: опитування, спостереження, фокус-група, експеримент тощо.

 Старт навчання – 03 листопада 2020 року.

Після завершення одного дводенного онлайн-тренінгу слухачі курсу отримають сертифікат (електронний).

До викладання запрошені досвідчені практики в сфері бізнесу:

  • Руслан Бельтюков – досвід у сфері управління понад 20 років, пройшов шлях від рекламного агента до директора рекламного холдингу (8 підприємств)

  • Олександр Білоус – бізнес-тренер із стратегічного та процесного управління, бізнес-моделювання у Львівському центрі розвитку малого бізнесу.

  • Михайло Чорний – голова громадської організації “Аналітично-інформаційний центр стратегічного розвитку суспільства”.

Деталі за телефоном: +380 67 177 1705 ( Громадська школа бізнесу) та електронною поштою sten.oleh@gmail.com.

 +380 96 194 6262 ( Тернопільський регіональний центр підтримки підприємництва) та  електронною поштою ternopil.vrp@gmail.com

Навчальний курс реалізовує Громадська Школа бізнесу в рамках Регіональної реалізації Проєкту регіонального розвитку ,,Створення мережі об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва у Тернопільській області”, який реалізується за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу.

ДОЛУЧАЙТЕСЯ!   

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