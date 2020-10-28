Дослідження та аналіз ринку, – тернополян запрошують на безкоштовний онлайн-тренінг

ДО УВАГИ ПРЕДСТАВНИКІВ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ!

Департамент економічного розвитку та торгівлі Тернопільської облдержадміністрації та Громадська школа бізнесу, м. Львів, запрошують Вас прийняти участь у БЕЗКОШТОВНОМУ онлайн-навчанні щодо стратегії розвитку бізнесу у період кризи та рецесії.

Хто може взяти участь?

Особи, які хочуть відкрити власний бізнес, стартапери, власники та керівники малого та середнього бізнесу, топ-менеджери, керівники відділів та підрозділів, які проживають на території Тернопільської області.

Навчальні заходи проводяться Тернопільською обласною державною адміністрацією, в рамках реалізації Проєкту регіонального розвитку ,,Створення мережі об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва у Тернопільській області”, який реалізується за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу.

​Семінар на тему: ,,Дослідження та аналіз ринку”. День перший.

Тривалість – 3 години.

Дата – 03 листопада, з 15 до 18 години. Тренер – Руслан Бельтюков. Михайло Чорний

Питання:

Схема функціонування ринку. Характеристика сучасного ринку. Маркетинг, його мета та завдання. Процес маркетингового дослідження та основні завдання.

​​Семінар на тему: ,,Дослідження та аналіз ринку”. День другий.

Тривалість – 3 години.

Дата – 04 листопада, з 15 до 18 години. Тренер – Руслан Бельтюков. Михайло Чорний

​Питання:

Первинний та вторинний збір необхідної інформації. Методи дослідження: опитування, спостереження, фокус-група, експеримент тощо.

Старт навчання – 03 листопада 2020 року.

Після завершення одного дводенного онлайн-тренінгу слухачі курсу отримають сертифікат (електронний).

​До викладання запрошені досвідчені практики в сфері бізнесу:

Руслан Бельтюков – досвід у сфері управління понад 20 років, пройшов шлях від рекламного агента до директора рекламного холдингу (8 підприємств)

Олександр Білоус – бізнес-тренер із стратегічного та процесного управління, бізнес-моделювання у Львівському центрі розвитку малого бізнесу.

Михайло Чорний – голова громадської організації “Аналітично-інформаційний центр стратегічного розвитку суспільства”.

​Деталі за телефоном: +380 67 177 1705 ( Громадська школа бізнесу) та електронною поштою sten.oleh@gmail.com.

+380 96 194 6262 ( Тернопільський регіональний центр підтримки підприємництва) та електронною поштою ternopil.vrp@gmail.com

Навчальний курс реалізовує Громадська Школа бізнесу в рамках Регіональної реалізації Проєкту регіонального розвитку ,,Створення мережі об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва у Тернопільській області”, який реалізується за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу.

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