Більше 900 волонтерів забезпечують роботу Гуманітарних штабів Тернополя

Гуманітарний штаб Тернополя підсумував перші результати за місяць роботи від початку російського вторгнення в Україну та прийому переселенців із зони бойових дій.

Отож, коротко про роботу штабу, видану допомогу та волонтерів:

-10170 осіб отримали продуктові набори, одяг та медикаменти, з них 6170 громадян у «Центрі науки Тернополя», що на площі Героїв Євромайдану, 4 та понад 4000 – в управлінні соціальної політики вул. Лисенка,8.

-15 872 особи проживали у місті. З яких 9572 отримали тимчасовий прихисток у м. Тернополі та 6300 людей влаштовані на тривале проживання.

Для організації комфортного перебування внутрішньо переміщених осіб у Тернополі, до роботи в Гуманітарному штабі на волонтерських засадах задіяні активні та небайдужі жителі громади. Їхня кількість, станом на 30 березня, складає 931 волонтер. Значну підтримку та допомогу штаб отримує від водіїв-волонтерів, що доставляють вантаж, як в межах Тернополя, так і в інші міста України. Наразі, це 560 активних громадян.

Важливі для порятунку життя і здоров’я людей навики на курсах домедичної допомоги в екстремальних ситуаціях уже отримало 312 осіб.

Війна об’єднала український народ і багато тернополян зголосилися знаходити та доставляти допомогу, як в «гарячі точки», так і розвозити гуманітарні вантажі в постраждалі регіони. Відтак, Гуманітарним штабом видано 970 волонтерських посвідчень, а 1799 учасників долучилися до волонтерського чату і надають необхідний супровід громадянам, яким потрібна допомога.

Тернопіль регулярно опрацьовує заявки від установ та організацій, яким необхідна гуманітарна допомога.

Міжнародна допомога активно прибуває на територію Тернопільської громади. Дев’ять країн для підтримки українців надіслали гуманітарні вантажі.

Щиро дякуємо усім, хто надає допомогу Гуманітарному штабу та громадянам із числа внутрішньо переміщених осіб. Разом Переможемо!