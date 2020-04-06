Сьогодення кидає нові виклики суспільству. Через карантинні заходи обмежується кількість соціальних зв’язків та зустрічей. Проте, це не означає, що об’єднані територіальні громади забувають про пам’ятки природи, які знаходяться на їхній території.

Так, у Великогаївській ОТГ, біля села Товстолуг, мешканці прибрали пам’ятку природи – Козацьку могилу. Біля села серед поля там розташований круган, що є пам’яткою історії та культури України XVI століття. На ньому зростає дуб, якому вже понад 100 років.

«Хороші справи можна робити і під час карантину(не словом,а ділом).На свіжому повітрі,без скупчення людей,прибирання біля ботанічної пам”ятки природи місцевого значення-Товстолузький дуб(Козацька могила 16ст.).А місць де можна “прикласти” руки у нас багато», – написав Юрій Присяжний у фейсбук-групі Великогаївської об’єднаної територіальної громади.

Довідка:

Дуб «Козацький» — ботанічна пам’ятка природи місцевого значення в Україні. Оголошений об’єктом природно-заповідного фонду рішенням Тернопільської обласної ради від 18 березня 1994 року. Початкова назва — «Товстолугівський дуб», офіційно перейменована на «Дуб „Козацький“» рішенням № 75 другої сесії Тернопільської обласної ради шостого скликання від 10 лютого 2016 року.

Під охороною — дуб черещатий віком понад 100 р., має науково-пізнавальну, історичну та естетичну цінність.