Біля Тернополя не розминулися автомобіль та мотоцикл

До неврологічного відділення бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала жителя Тернополя 1961 року народження. Чоловік – водій мотоцикла й отримав травми у дорожньо-транспортній пригоді.

Аварія трапилася 22 липня близько 17:20 в селі Гаї Шевченківські.

На місці події працювали слідчі Збаразького відділення поліції. У ході перевірки стало відомо, що водій автомобіля Ford Fusion, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав перевагу в русі та допустив зіткнення із мотоциклом Yamaha YBR 125.

У обох кермувальників взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває перевірка.