12:41 | 23.07.2024
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Новини Тернополя 

Біля Тернополя не розминулися автомобіль та мотоцикл

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До неврологічного відділення бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала жителя Тернополя 1961 року народження. Чоловік – водій мотоцикла й отримав травми у дорожньо-транспортній пригоді.

Аварія трапилася 22 липня близько 17:20 в селі Гаї Шевченківські.

На місці події працювали слідчі Збаразького відділення поліції. У ході перевірки стало відомо, що водій автомобіля Ford Fusion, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав перевагу в русі та допустив зіткнення із мотоциклом Yamaha YBR 125.

У обох кермувальників взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває перевірка.

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