У Тернополі затримують молодиків, які дивно поводяться

Учора на вулиці Тролейбусній патрульні виявили підозрілого чоловіка, який помітно нервував та весь час тримав руки в кишенях 🚔

Під час спілкування з поліцейськими 29-річний чоловік поводився нервово. Поліцейські провели поверхневу перевірку відповідно до закону і виявили в останнього сліп-пакет з ймовірно наркотичною речовиною — синтетичними канабіноїдами.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу для подальшого розслідування обставин 🔍

➡️ Відомо, що слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) ККУ.