Близько 260 жителів Тернопільської громади отримають грошову допомогу

14 вересня на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради прийнято рішення про надання грошової та безготівкової адресної допомоги мешканцям Тернопільської міської територіальної громади.

Так, відповідно до рішення, грошову допомогу отримають 257 тернополян на загальну суму 372 000 грн.

Ще восьми громадянам буде надано адресну безготівкову допомогу в розмірі 50% відшкодування оплати за житлово-комунальні послуги у межах норм споживання.