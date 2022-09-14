Оперативники Тернополя встановили особу чоловіка, який користувався чужою карткою

Впродовж трьох днів житель Хмельницької області користувався чужою банківською карткою. Електронний гаманець був безконтактний. Платіжний засіб власниця залишила в терміналі і чоловік скористався ним, оскільки картка була безконтактною.

Аби перевірити чи там є гроші, він купив товар за 50 гривень. Далі почав оплачувати й інші покупки. Загальна сума, яку хмельниччанин витратив на власні потреби за три дні, 8 тисяч гривень.

Власниця картки – пенсіонерка, 1947 року народження. Жінка карткою користується рідко, а мобільний телефон старий, тож смс-повідомлення вона не отримувала. Зникнення картки виявила за кілька днів і вже тоді з’ясувала, що на ній не залишилося грошей. За допомогою потерпіла звернулася до поліції.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами, працівники карного розшуку Тернополя встановили особу підозрюваного. Це – житель селища Ярмолинці, 1991 року народження. У скоєному він зізнався і каже, що поверне витрачені кошти.

Проте це не звільнить його від відповідальності. Чоловік відповідатиме у суді відповідно до ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу.