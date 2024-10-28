Близько 30-ти тернополян взяли участь у символічному забігу з домашніми улюбленцями «ВусоЛапоХвіст»

26 жовтня в парку «Сопільче» відбувся символічний спортивний забіг «ВусоЛапоХвіст», у якому взяли участь близько 30-ти учасників разом із домашніми улюбленцями.

Спортивний захід об’єднав людей, які прийшли зі своїми собаками, котиками та іншими пухнастими друзями, щоб підтримати здоровий спосіб життя та провести час на свіжому повітрі.

На фініші всіх учасників очікували смачні та корисні подарунки від організаторів та партнерів заходу.