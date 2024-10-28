Трансмиттер для сенсоров Libre: функции.

Устройство Bubble Mini (Бабл Мини) и Bubble Nano (Бабл Нано) предназначено для удаленного мониторинга с системой Freestyle Libre.

С его помощью у Вас будет возможность контролировать уровень глюкозы в любое время и в любом месте!

С помощью данных трансмиттеров вы не упустите свой низкий или высокий сахар вашего ребенка, а также сможете наблюдать за глюкозой крови, находясь в любой точке мира и имея доступ к интернету.

Многие люди выбирают трансмиттер для либры купить и быть спокойными за свои сахара в крови.

Как трансмиттер фиксируется на сенсоре?

Передатчик с NFC размещается над сенсором FreeStyle Libre, каждые 5 минут считывает уровень глюкозы в крови и передает данные через Bluetooth на Ваш мобильный телефон.

Bubble Mini и Bubble Nano содержит аккумуляторную батарею, которая держит заряд в течение 14 дней. В комплекте с трансмиттером есть зарядное устройство, которое заряжает его около 2 часов.

Работает с приложениями, доступными для Android и iOS.

С трансмиттером Bubble Mini и Bubble Nano, Вы можете не переживать за такую ​​простую вещь – как прием душа, ведь данное устройство является водонепроницаемым, оно может находиться в воде до 30 минут!

С ним у Вас будет возможность видеть на часах на запястье уровень сахара (у себя), а родителям – у ребенка.

Трансмиттер Bubble Mini и Bubble Nano практически не чувствуется на сенсоре, что очень важно для детей.

Что входит в комплект к Bubble Mini?

В комплект входит:

• устройство Mini Bubble

• 10 наклеек

• кабель зарядки

Что входит в комплект к Bubble Nano?

В комплект входит:

• Устройство Bubble Nano

• Зарядный кабель

• Держатели 4 шт

Читайте все доступные версии FreeStyle Libre: Libre 1, Libre US14 (в США), Libre 2 US и Libre 2 (Канада), Libre 2 (Германия, Норвегия, Франция, Великобритания, ЕС), Libre Pro (в США и некоторых странах Азии ), а также FreeStyle Libre 3.

Какие преимущества имеет трансмиттер Bubble Nano в отличие от трансмиттера Bubble Mini?

В отличие от Бабл Мини, этот трансмиттер меньше и не контактирует с кожей, он крепится сверху на сенсор и по размеру не больше антенны предыдущего устройства.

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Опыт использования:

Пользователь 1: Недавно приобрели трансмиттер BUBBLE MINI, полностью довольный работой, главное преимущество для меня – это малый размер трансмиттера, ведь покупали его для ребенка и не хотелось, чтобы устройство выглядело слишком большим на маленькой руке.

Пользователь 2: Привет, получала посылку, спасибо. Теперь я спокойна за свои сахара, настроила сигналы о гипо и гипергликемии, теперь моя жизнь с сахарным диабетом станет комфортнее…..

Пользователь 3:Уже начал свое пользование Bubble Mini, скажу, что это очень крутая вещь, мне нравится, что свои показатели я вижу на часах.

Пользователь 4: Беспокоился, чтобы ничего не произошло с передатчиком во время купания, уже пользуюсь им определенное время и все хорошо, действительно продуманная вещь!