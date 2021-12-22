Близько півсотні поліцейських зі всієї України приїхали у Тернопіль, щоб підтримати патрульних, яких засудили до 8 років ув’язнення за смерть затриманого

Близько півсотні поліцейських з різних підрозділів України зібралися 21 грудня біля Тернопільського апеляційного суду. Там розглядали справу львівських патрульних, яких засудили до 8 років ув’язнення за смерть затриманого. За словами речниці патрульної поліції Тернопільщини Катерини Метельської, правоохоронці прийшли підтримати обвинувачених.

Один із учасників акції – Мирослав Чабан зі Львова. Він працює разом з патрульними, яких засудили.

“Вони дуже відповідальні хлопці – всі шестеро. І до них ніколи питань по службі не було, не виникало ніяких ситуацій, що могли підірвати їхню професійність як поліцейського. Ми вважаємо, що це абсурд”, – каже Чабан.

Під час засідання захисники поліцейських просили повторно розглянути свідчення чотирьох очевидців, адже у Галицькому райсуді Львова їх могли переплутати, розповів адвокат Андрій Федур:

“Мова йде про те, що в частині свідчень, які суд поклав в основу, свідки не говорили таких слів. Тобто, взагалі не давали таких показів, а є частина того, що суд приписав свідчення інших осіб цим свідкам. Записи судового засідання це підтверджують. В апеляції моїх колег, які подали клопотання про дослідження цих доказів, вони чітко вказали, де які є помилки”.

Це клопотання задовольнили. Мати загиблого львів’янина теж подала клопотання. Жінка просила, щоб на засідання не допускали поліцейських, які не є обвинуваченими:

“Присутність великої кількості поліцейських в залі судових засідань, в тому числі керівництва патрульної поліції, я розумію як тиск на суд та учасників судового провадження. Можливо, і на самих підсудних”.

Це клопотання колегія суддів відхилила. Наступне судове засідання призначили на 21 січня, повідомив суддя Василь Сарновський.

Нагадаємо, у 2018-му році під час перевірки грального закладу у Львові патрульні затримали чоловіка. Він ковтнув пакетик з наркотиками і помер. Шістьох патрульних підозрювали у насильстві і катуваннях. Справу розглядали приблизно три роки, і третього серпня Галицький райсуд Львова визнав патрульних винними. Поліцейські та мати загиблого подали апеляції. Наталія Клим хотіла, щоб патрульним присудили по 10 років ув’язнення, правоохоронці – щоб справу закрили.

Суспільне