У Тернополі закидали яйцями пам’ятник Степану Бандері

Невідомі закидали яйцями пам’ятник Степану Бандері, що в парку імені Тараса Шевченка. Про це повідомив директор “Об’єднання парків культури і відпочинку Тернополя” Микола Ткач.

За його словами, комунальники зараз відчищають монумент. Також готують звернення в поліцію, каже Микола Ткач.

Нагадаємо, 14 грудня невідомий облив пам’ятник Степану Бандері червоною фарбою. Його зафіксували камери відеоспостереження. Після цього тернопільські правоохоронці оголосили підозру двом чоловікам із Житомира. Про це Суспільному розповів начальник Нацполіції області Олександр Богомол. 21-річним чоловікам інкримінують наругу, вчинену групою осіб. За це можуть позбавити волі до семи років.

Ще раніше на початку 2021 року уродженка Тернопільщини замовила наругу над пам’ятником Бандери. За версією слідства, дівчина з власних ідеологічних мотивів заплатила двом львівським студентам родом із Хмельницької області по 1 тисячі гривень, аби ті скоїли злочин.

Суспільне