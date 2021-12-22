На Тернопільщині автівка збила чоловіка: він у важкому стані

Дорожньо-транспортна пригода сталась 21 грудня с. Трибухівці Чортківського району. Близько 11.00 годин, 22-річна місцева жителька, керуючи автомобілем «Opel Frontera», здійснила наїзд на пішохода.

Потерпілого, односельчанина кермувальниці, госпіталізували в травматологічне відділення КНП «Бучацька міська лікарня». Медики встановили, що у 51-річного чоловіка відкрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку та скальпована рана обличчя великого розміру.