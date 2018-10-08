Бруківочна революція, або бюджетна труба у Тернополі

Робиться добра справа – ремонтують прибудинкові території. Роботи дороги – сотні мільйонів бюджетних коштів. Це великі капітальні видатки, які тернополяни заробляють своєю працею. Звичайно така робота має розраховуватись на кільки десятиліть. Так усюди в світі. Коли починаєш придивляться на проведені роботи, закрадаються сумніви у сутності тих робіт. Складається враження що то робиться не благоустрій, а операція по швидкому використанню коштів. Чим більше, тим краще. Це є основною метою. Як пояснити коли виконується ремонт дороги, а комунікації під неї не ремонтуються. Ось приклад – вул. Лесі Українки,7. Під цією дорогою проходить теплотраса, неізольована, із кусками старої труби. Поперек проходе електричний кабель. Після завершення робіт « пробило електричний кабель. Неодноразово просили Сергія Віталійовича звертати увагу на екологічну частину проектів. На показаному газоні росли гарні кущі, квіти. Навіщо було їх нищити. Дерева валять як на лісоповалі у сібіру. Жах. Як то достукатись до свідомості патріотів? Дивиться фото.

Голова ГО «ЕКОАЛЬЯНС» О. Філь

04.10. 2018р.