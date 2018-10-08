Начальник Тернопільської обласної юстиції Едуард Кольцов заробляє на півмільйонну зарплату?

Дехто отримує мінімальну заробітну плату в 3200грн , а хтось примудряється до основного окладу отримати і 30 тисяч премії. Начальник територіального управління юстиції в Тернопільській області Едуард Кольцов за минулий рік майже щомісяця отримував 200 % премії, надбавок та інтенсивності, – пише Народна Правда.

З його офіційної зарплати за 2017 рік, яку він задекларував у декларації – більша частина це різноманітні надбавки та матеріальні допомоги, виплати за понаднормові години.

Офіційно Едуард Кольцов отримав 436 тисяч 868 гривень. За підрахунками журналістів “НАРОДНОЇ ПРАВДИ” майже 300 тисяч – це відрахування на премії, інтенсивність, величезні матеріальні допомоги, надбавки 15% до зарплати та виплати за понаднормові години на роботі.

Останнє особливо цікаво, бо ж часто і підлеглі Едуарда Кольцова бачили, як їх начальник раніше виходив з роботи. То ж яка надбавка має бути за понаднормові години праці?

Найбільшу зарплату за 2017 рік очільник Тернопільської юстиції отримав у серпні. З офіційної відповіді на запит доступу до публічної інформації, яку надіслало територіальне управління юстиції в Тернопільській області можна зробити висновок, що у серпні Едуард Кольцов отримав 83 472 гривні 33 копійки. З них майже половина – це матеріальна допомога – 37 682 гривні. Є й ще інтенсивність праці у розмірі 7100 і звичано 15-ти відсоткова надбавка до зарплати у розмірі 4970 гривень.

У липні 2017 року Кольцов отримав аж дві премії у розмірі 14 тисяч 200 гривень кожна, тобто премії склали 28 тисяч 400 гривень. А загалом за липень Кольцову виплатили майже 52 тисячі гривень.

Премію на роботі Кольцову незаважають отримувати навіть хвороби. У квітні минулого року начальник управління кілька разів перебував на лікарняному. Тим не менш премію у розмірі посадового окладу йому все ж таки виплатили – 7 100.

Премія, інтенсивність праці, матеріальна допомога, 15-ти відсоткова надбавка, виплата за понаднормові години на робочому місці загалом супроводжують зарплату Кольцова практично кожного місяця. В той час, коли його працівники по півроку очікують хоч по тисячі надбавки до зарплати.

Ось чому більшість пересічних людей вважає, що такі величезні зарплати начальникам управлінь – яскравий приклад соціальної несправедливості. Практично кожен українець розуміє, що не лише Кольцов, але будь-який інший держслужбовець отримує зарплату з податків, які платять прості люди.

То чому ж одні мають отримувати матеріальну допомогу в 37 тисяч гривень, а інші рахувати копійки до авансу?