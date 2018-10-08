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Начальник Тернопільської обласної юстиції Едуард Кольцов заробляє на півмільйонну зарплату?

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Дехто отримує мінімальну заробітну плату в 3200грн , а хтось примудряється до основного окладу отримати і 30 тисяч премії. Начальник територіального управління юстиції в Тернопільській області Едуард Кольцов за минулий рік майже щомісяця отримував 200 % премії, надбавок та інтенсивності, – пише Народна Правда.

З його офіційної зарплати за 2017 рік, яку він задекларував у декларації – більша частина це різноманітні надбавки та матеріальні допомоги, виплати за понаднормові години.

Як начальник Тернопільської обласної юстиції Едуард Кольцов заробляє на півмільйонну зарплату? (документи)

Офіційно Едуард Кольцов отримав 436 тисяч 868 гривень. За підрахунками журналістів “НАРОДНОЇ ПРАВДИ” майже 300 тисяч – це відрахування на премії, інтенсивність, величезні матеріальні допомоги, надбавки 15% до зарплати та виплати за понаднормові години на роботі.

Останнє особливо цікаво, бо ж часто і підлеглі Едуарда Кольцова бачили, як їх начальник раніше виходив з роботи. То ж яка надбавка має бути за понаднормові години праці?

Найбільшу зарплату за 2017 рік очільник Тернопільської юстиції отримав у серпні. З офіційної відповіді на запит доступу до публічної інформації, яку надіслало територіальне управління юстиції в Тернопільській області можна зробити висновок, що у серпні Едуард Кольцов отримав 83 472 гривні 33 копійки. З них майже половина – це матеріальна допомога – 37 682 гривні. Є й ще інтенсивність праці у розмірі 7100 і звичано 15-ти відсоткова надбавка до зарплати у розмірі 4970 гривень.

Як начальник Тернопільської обласної юстиції Едуард Кольцов заробляє на півмільйонну зарплату? (документи)

У липні 2017 року Кольцов отримав аж дві премії у розмірі 14 тисяч 200 гривень кожна, тобто премії склали 28 тисяч 400 гривень. А загалом за липень Кольцову виплатили майже 52 тисячі гривень.

Як начальник Тернопільської обласної юстиції Едуард Кольцов заробляє на півмільйонну зарплату? (документи)

Премію на роботі Кольцову незаважають отримувати навіть хвороби. У квітні минулого року начальник управління кілька разів перебував на лікарняному. Тим не менш премію у розмірі посадового окладу йому все ж таки виплатили – 7 100.

Як начальник Тернопільської обласної юстиції Едуард Кольцов заробляє на півмільйонну зарплату? (документи)

Премія, інтенсивність праці, матеріальна допомога, 15-ти відсоткова надбавка, виплата за понаднормові години на робочому місці загалом супроводжують зарплату Кольцова практично кожного місяця. В той час, коли його працівники по півроку очікують хоч по тисячі надбавки до зарплати.

Ось чому більшість пересічних людей вважає, що такі величезні зарплати начальникам управлінь –  яскравий приклад соціальної несправедливості. Практично кожен українець розуміє, що не лише Кольцов, але будь-який інший держслужбовець отримує зарплату з податків, які платять прості люди.

То чому ж одні мають отримувати матеріальну допомогу в 37 тисяч гривень, а інші рахувати копійки до авансу?

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