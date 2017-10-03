Ймовірний вбивця Ірини Мукоїди може втекти, тому суд залишив його під вартою

2 жовтня 2017 року слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області відхилила клопотання сторони захисту щодо зміни запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення суми застави на цілодобовий домашній арешт неповнолітньому Василеві Г., підозрюваному у скоєнні особливо тяжкого злочину за ч.1 ст. 115 КК України – вбивстві 17-річної Ірини Мукоїди, що сталось 26 червня у м. Вишнівець Збаразького району Тернопільської області, – повідомляє прес-служба апеляційного суду Тернопільської області.

На думку слідчого судді, встановлені під час судового розгляду обставини дають підстави вважати, що, з урахуванням особи Василя Г., у випадку незастосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрання більш м’якого запобіжного заходу, як це клопочуть захисники, законний представник і підозрюваний, існують ризики, що підозрюваний, зважаючи на санкцію кримінального правопорушення (від 7 до 15 років позбавлення волі), може переховуватися від органів досудового розслідування або суду, знищити або спотворити будь-які речі, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, незаконно впливати на потерпілих та свідків, перешкоджати розслідуванню кримінального провадження іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

З огляду на наявні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, клопотання сторони захисту до задоволення не підлягає.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в суді апеляційної інстанції Тернопільської області протягом п’яти днів з дня її оголошення, а для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.