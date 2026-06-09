Частина міста без гарячої води: у Тернополі ремонтують критичне обладнання котельні

КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» повідомило про тимчасове припинення подачі гарячої води від котельні на вул. П. Батьківського.

Причина — необхідність ремонту та повірки газового лічильника, який є частиною комерційного вузла обліку природного газу.

🔧 Що сталося

Під час підготовки обладнання до опалювального сезону 2026–2027 років газовий лічильник РГК-1000 було демонтовано та направлено на повірку. За її результатами прилад визнали непридатним для подальшої експлуатації.

Для ремонту укладено договір із ТзОВ «ЗЕРО» (м. Івано-Франківськ), однак підприємство повідомило про складність робіт через:

припинення виробництва таких лічильників

відсутність необхідних запчастин

значну вагу обладнання

Тривалість ремонту може становити від 7 до 20 днів.

🚫 Обмеження подачі гарячої води

Через відсутність справного приладу обліку природного газу експлуатація котельні є неможливою.

Відтак на період ремонту:

котельня не зможе подавати гарячу воду споживачам

📌 Пояснення підприємства

У комунальному підприємстві зазначають, що відновлення роботи котельні відбудеться одразу після завершення ремонту та повторної повірки лічильника.