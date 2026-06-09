Частина міста без гарячої води: у Тернополі ремонтують критичне обладнання котельні
КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» повідомило про тимчасове припинення подачі гарячої води від котельні на вул. П. Батьківського.
Причина — необхідність ремонту та повірки газового лічильника, який є частиною комерційного вузла обліку природного газу.
🔧 Що сталося
Під час підготовки обладнання до опалювального сезону 2026–2027 років газовий лічильник РГК-1000 було демонтовано та направлено на повірку. За її результатами прилад визнали непридатним для подальшої експлуатації.
Для ремонту укладено договір із ТзОВ «ЗЕРО» (м. Івано-Франківськ), однак підприємство повідомило про складність робіт через:
- припинення виробництва таких лічильників
- відсутність необхідних запчастин
- значну вагу обладнання
Тривалість ремонту може становити від 7 до 20 днів.
🚫 Обмеження подачі гарячої води
Через відсутність справного приладу обліку природного газу експлуатація котельні є неможливою.
Відтак на період ремонту:
- котельня не зможе подавати гарячу воду споживачам
📌 Пояснення підприємства
У комунальному підприємстві зазначають, що відновлення роботи котельні відбудеться одразу після завершення ремонту та повторної повірки лічильника.