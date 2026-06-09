Вступ-2026 у ТНМУ: які бали потрібні та як зміняться правила прийому

Вступ до медичного університету – це відповідальний етап, що вимагає від абітурієнта не лише високих знань, а й чіткого розуміння юридичних і технічних нюансів вступної кампанії. Тернопільський національний медичний університет імені Івана Горбачевського (ТНМУ) в 2026 році пропонує широкий спектр освітніх програм, від бакалаврату до магістратури та інтернатури, супроводжуючи процес вступу фаховою підтримкою на кожному етапі.

Освітні траєкторії та порогові бали

Для випускників шкіл, гімназій та ліцеїв вступ базується на результатах НМТ за період 2023-2026 років. Цьогорічні правила чітко визначають мінімальні конкурсні бали, необхідні для подання заяви. Найвищий поріг традиційно зберігається для спеціальностей «Стоматологія» та «Медицина» – це 150 балів. Проте у правилах з’явилася суттєва зміна, що стосується майбутніх провізорів.

«Зміни – це фармація. Торік було 150, тепер 140. Це важливо, тому що багато дітей минулого року не змогли вступити, бо не набрали цих 140 балів», – наголошують у приймальній комісії. Це нововведення розширює можливості для абітурієнтів, які бачать своє майбутнє у фармацевтичній галузі.

Для тих, хто обирає освітні програми «Медсестринство», «Парамедик» або «Терапія та реабілітація» (фізична терапія), поріг для подання заяви на контрактну форму навчання становить 100 балів. Проте, якщо абітурієнт претендує на бюджетне місце, його бал має бути не нижчим за 130.

Окрему увагу варто приділити випускникам медичних коледжів. ТНМУ пропонує їм вступ на основі диплома фахового молодшого бакалавра з можливістю навчання за скороченим терміном. Наприклад, на освітню програму «Парамедик» (бакалавр) термін навчання становить лише 1 рік і 10 місяців, а на «Медицину» (магістр) – 4 роки і 10 місяців.

Стратегія подання заяв і система пріоритетів

2026 року абітурієнт може подати загалом до 10 заяв. З них 5 заяв – на місця державного замовлення (бюджет) та 5 заяв – на контракт. Ключовим поняттям тут є пріоритетність, де цифра «1» позначає найбільш бажану спеціальність та заклад.

Фахівці приймальної комісії радять підходити до цього процесу стратегічно: «Визначається обов’язково з пріоритетністю. Перший пріоритет – це той заклад, в якому вони хочуть вчитися найбільше. Якщо хочуть, також можуть дублювати цю пріоритетність і на контракт зразу. Адже, якщо не зіграє бюджет, тоді автоматично зіграє контрактна рекомендація».

Крім того, експерти застерігають від поспішного витрачання всіх заяв у перші дні: «Заяви потрібно подавати розважливо, не поспішати витрачати всі 10 заяв одразу. Ба більше, одну-дві заяви рекомендуємо відкласти собі на додатковий набір у вересні чи жовтні. Бувають випадки, коли абітурієнта зарахували, але, провчившись місяць, зрозумів, що не його. Тоді ці зарезервовані заяви можна використати восени».

Пільгові категорії та соціальна підтримка

Система зарахування у ТНМУ передбачає широку підтримку пільгових категорій. Вона базується на системі квот:

– Квота-1 (5%): для осіб з інвалідністю та дітей-сиріт.

– Квота-2 (10%): для абітурієнтів, чиє місце проживання зареєстроване на тимчасово окупованих територіях або в зонах бойових дій.

Якщо вступник не проходить за квотою, його заява автоматично бере участь у загальному конкурсі. Важливим механізмом є також переведення на вакантні бюджетні місця. Це право мають діти учасників бойових дій, особи з інвалідністю I-II груп, діти шахтарів (зі стажем батьків 15+ років) та діти з багатодітних сімей (5 і більше дітей). Окрім цього, університет реалізує угоду з Міністерством ветеранів, що передбачає компенсацію вартості навчання для певних категорій осіб, які навчаються на контрактній основі.

Магістратура та інтернатура: нові вимоги та вакансії

Для вступників на магістерські програми 2026 рік приніс важливу технічну зміну. Випускники поточного року спеціальностей «Медсестринство», «Фармація», «Терапія та реабілітація» та «Протезування-ортезування» тепер не складають фаховий іспит в університеті.

«Одне з нововведень цьогорічної вступної кампанії те, що випускники не складатимуть фаховий іспит, як це було всі роки перед цим, а вступатимуть на основі ЄДКІ 2026 року. Тобто на них буде навантаження менше, вони скористаються цим іспитом», – зазначають у комісії. Додатковий період реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ для магістрантів триватиме з 26 до 28 травня.

Після отримання диплома магістра випускники мають можливість продовжити навчання в інтернатурі. ТНМУ пропонує 223 бюджетних і 924 контрактних місця. Зокрема, найбільша кількість бюджетних місць виділена на такі напрями:

– Внутрішні хвороби – 38 місць.

– Хірургія – 28 місць.

– Анестезіологія та інтенсивна терапія – 19 місць.

– Неврологія – 15 місць.

– Загальна практика-сімейна медицина – 14 місць.

– Фізична та реабілітаційна медицина – 14 місць.

Календар вступника (випускники середніх шкіл і коледжів) та консультаційна підтримка

Для успішного вступу важливо дотримуватися графіка:

1 липня: Початок створення електронних кабінетів. 19 липня-1 серпня: Подання заяв та документів. До 8 серпня: Отримання рекомендацій на бюджет. До 11 серпня: Виконання вимог до зарахування (підтвердження вибору, укладання угоди).

Для тих, хто має труднощі з технічними моментами, ТНМУ відкриє консультаційні центри. «Якщо вступники не знають, як створити кабінет чи подати заявку, можуть приходити до нас на Руську, 12, з 1 липня. Працівники допоможуть завжди це зробити. Якщо ж виникають питання навіть зараз, то звертайтеся на майдан Волі, 1, кабінет приймальної комісії».

ТНМУ забезпечує не лише якісну освіту, а й усебічну підтримку абітурієнта, роблячи процес вступу максимально чітким і зрозумілим.

Зоряна ТЕРЕЩЕНКО, Медична Академія