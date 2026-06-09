Унікальні предмети XVIII століття після реставрації поповнили фонди заповідника в Кременці

До Кременецько-Почаївського заповідника повернули відреставровані сакральні предмети XVIII століття

Після тривалого періоду реставраційних робіт до фондів Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника повернулася унікальна група сакральних предметів XVIII століття, пов’язаних із криптами єзуїтського колегіуму.

Реставраційні роботи протягом року виконували фахівці Національного науково-дослідного реставраційного центру України (м. Київ). У заповіднику відзначають високий професійний рівень виконаних робіт та увагу до збереження кожного елемента артефактів.

Зазначені предмети були виявлені під час ремонтно-будівельних робіт на початку 2000-х років і згодом передані до музейних фондів для збереження та дослідження.

Проведений комплекс реставраційних заходів дозволив стабілізувати фізичний стан пам’яток та відновити естетичні особливості сакрального мистецтва доби бароко, яке є важливою складовою культурної спадщини регіону.

Надалі заплановано наукову каталогізацію предметів, їх атрибутування та підготовку до експонування в межах майбутньої музейної експозиції, присвяченої міській фунеральній культурі.