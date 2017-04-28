Чехи готуються відзначити на Тернопільщині 100-річчя важливої для їх народу битви

Голова Тернопільської ОДА Степан Барна зустрівся з представниками Генерального консульства Чехії. У рамках робочої зустрічі обговорили питання щодо відзначення у липні цього року 100-річчя битви під с. Калинівка Зборівського району.

У свою чергу Степан Барна пообіцяв сприяти у вирішенні всіх організаційних моментів.

Як зазначили представники Генерального консульства, до дня відзначення 100-річчя битви чехословацьких та австро-німецьких військ поблизу Зборова, яка для чеського народу мала далекосяжні наслідки, – заплановано триденні заходи, серед яких і вистава, у якій спробують відтворити події того часу. Також до сторіччя першого бою готується реконструкція пам’ятника в с. Калинівка. Це місце для чехів є великим емоційним потенціалом, яке має зберегти свою атмосферу та свій генезис. На східній частині покриття могили-землянки буде розміщено 17 дощок, на яких будуть вказані 238 імен загиблих воїнів.

Нагадаємо, це вже не перша робоча зустріч чеських представників з керівництвом Тернопільської області. Починаючи з квітня 2016 року за участю представників Тернопільської облдержадміністрації і Зборівської райдержадміністрації відбулися три робочі зустрічі з представниками Міністерства оборони Чеської Республіки та архітекторами, які працювали над проектом реконструкції пам’ятника. Наразі адаптація проекту завершена і направлена на погодження Державній міжвідомчій комісії у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій. Водночас проводяться підготовчі роботи для проведення реставрації Комплексу.