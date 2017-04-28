Еко-активісти знову активізувалися: цього разу на їх шляху стали видобувачі каменю

Порушення правил охорони або використання надр інкримінують правоохоронці жителю села Соколів Бучацького району. Чоловік видобував камінь в недозволеному місці і без жодних документів.

26 квітня в Бучацьке відділення поліції надійшло повідомлення від керівника Громадського об’єднання “Протидії корупції і моніторингу екології “Скеля” Андрія Об’єщика. Він повідомив, що в селі Возилів незаконно видобувають камінь. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група та працівник служби безпеки України.

Як стало відомо, на території недіючого кар’єру в урочищі “Кличків” природні ресурси копав житель села Соколів. Правоохоронці кажуть, що чоловік уже неодноразово притягувався до відповідальності та сплачував штрафи за порушення закону щодо незаконного видобування корисних копалин.

Цього разу його піймали “на гарячому”. Камінь бучаччанин видобував металевим ломом та молотом. На момент приїзду поліцейських він встиг накопати близько 0,5 кубічних метрів плитки каменю сіро-коричневого кольору. Поруч стояв вантажний автомобіль марки “IFA”, на який порушник збирався вантажити видобутий ресурс.

Як каже начальник Бучацького відділення поліції Ярослав Побуринний, порушник відмовляється давати будь-які пояснення. На сьогодні поблизу кар’єру виставили пост працівників поліції, автівку вилучили і відігнали на арештмайданчик. Громадські активісти переконані, що дані корисні копалини житель району відвозив та продавав на території Івано-Франківської області.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею 240 частина 2 ККУ – порушення встановлених правил використання надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров’я людей чи довкілля, а також незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення.