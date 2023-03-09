Через обстріли запізнюються 15 потягів
В четвер, 9 березня, через аварійні знеструмлення внаслідок російських обстрілів з затримкою рухатиметься 15 потягів. Про це повідомила «Укрзалізниця».
З-поміж 98 рейсів 5 затримуються на понад 1 годину, ще 10 – на понад 30 хвилин.
Серед них:
№191/192 Краматорськ Одеса +2:51
№7/8 Одеса Харків +2:42
№91/92 Харків Одеса +2:31
№53/54 Одеса Дніпро +2:23
№29/30 Ужгород Київ +1:54
№7/8 Чернівці Київ +1:52
№43/44 Київ Івано-Франківськ +1:38
№95/96 Рахів Київ +1:17
№23/24 Хелм Київ +1:14
№31/32 Перемишль Запоріжжя +1:11
№119/120 Львів Запоріжжя +0:55
№77/78 Одеса Ковель +0:51
№749/750 Київ Відень +0:40
№45/46 Харків Ужгород +0:32
№3/4 Запоріжжя Ужгород +0:30
«Усі вокзали працюють на висадку-посадку через підземні переходи, де є така можливість, а Фортеці незламності з резервним живленням готові приймати гостей весь день», – зазначили в компанії.
Крім цього, там додали, що всіх пасажирів, які через повітряну тривогу спізняться на свої ранкові рейси, чекатимуть на борту наступних рейсів аналогічного напрямку протягом доби за тими ж квитками.