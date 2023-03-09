Набір до патрульної поліції в Тернопільській області триває

Якщо це про тебе, тоді зроби один простий крок — подай заяву на участь у конкурсі на нашому сайті 👉 https://cutt.ly/K0ymVua

Вимоги до кандидатів на посади у патрульній поліції:

▪️громадянство України

▪️вільне володіння українською мовою

▪️вік від 18 років

▪️повна середня загальна освіта

▪️посвідчення водія категорії В

Що ми пропонуємо:

▪️можливість кар’єрного росту;

▪️стабільна заробітна плата від 18 600 гривень;

▪️безкоштовне обслуговування в медзакладах МВС;

▪️щорічна відпустка тривалістю не менше 30 діб;

▪️грошова компенсація на оздоровлення;

▪️можливість взяти житло в лізинг;

▪️компенсація оренди житла.

Поставити свої запитання ви можете за номером 0672119631.