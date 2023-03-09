Набір до патрульної поліції в Тернопільській області триває
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Вимоги до кандидатів на посади у патрульній поліції:
▪️громадянство України
▪️вільне володіння українською мовою
▪️вік від 18 років
▪️повна середня загальна освіта
▪️посвідчення водія категорії В
Що ми пропонуємо:
▪️можливість кар’єрного росту;
▪️стабільна заробітна плата від 18 600 гривень;
▪️безкоштовне обслуговування в медзакладах МВС;
▪️щорічна відпустка тривалістю не менше 30 діб;
▪️грошова компенсація на оздоровлення;
▪️можливість взяти житло в лізинг;
▪️компенсація оренди житла.
Поставити свої запитання ви можете за номером 0672119631.