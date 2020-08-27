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Новини Тернополя 

Чоловіка, причетного до смертельної ДТП в Шумську, розшукують правоохоронці, а також встановлюють особу загиблого

Irena 0 Views Прокоментуй!
Водій автомобіля Мерседес Sprinter, житель Шумська, 1984 року народження, збив чоловіка і втік. Потерпілий помер ще до приїзду швидкої.
 
При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що аварія трапилася 26 серпня близько 20:40 в райцентрі. Водій залишив місце події. Проведеними слідчо-оперативними заходами автівку знайшли на території недіючої ферми села Новостав.
 
Працівники намагаються встановити особу загиблого. На вигляд йому 50-60 років, одягнутий в футболку з чорно-білими смугами. Потерпілого та водія-втікача зафіксувала камера відеоспостереження.
 
Встановлюють правоохоронці і місце перебування кермувальника. Це – Ваврисюк Василь Анатолійович.
Якщо ви впізнали загиблого, а також бачили чи знаєте, де знаходиться розшукуваний водій автомобіля, повідомляйте на лінію “102” або за номером (067) 935 49 11.
 

 

 
Відділ комунікації поліції
Тернопільської області

 

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