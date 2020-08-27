У Тернополі відкрили для проїзду транспорту новий Гаївський міст

Зведення одного з найбільших та найважливіших інфтраструктурних об’єктів – Гаївського шляхопроводу, завершено. Після тривалого будівництва офіційне відкриття мосту через залізничну колію відбулося сьогодні, 27 серпня.

Незважаючи на те, що через Гаївський шляхопровід проходять міжнародні транспортні коридори, які мають стратегічне значення, зведення мосту проводилося виключно за рахунок місцевих коштів, без фінансування з державного бюджету. Загалом на будівельні роботи витрачено близько 50 млн грн.

Як пояснив керівник підрядної організації «Тернопіль Мостобуд» Юрій Левкович, в рамках реконструкції мосту, окрім самого шляхопроводу, відремонтовано також під’їзні шляхи зі сторони масиву «Східний». Незабаром тут розпочнеться друга черга будівництва, під час якої буде влаштовано транспортне сполучення від вул. Гайової до с. Великі Гаї. Ці ремонтні роботи не перешкоджатимуть руху транспорту через Гаївський шляхопровід.