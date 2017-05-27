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Чоловіка з Тернопільщини… підпалили у Польщі

Redaktor 1082 Views 1 коментар

До комунальної лікарні швидкої допомоги привезли 55-річного мешканця Бережанського району з термічними опіками обличчя, грудної клітки та рук. За словами чоловіка, його навмисне облили спиртом і підпалили у польському місті Катовіце, де він перебував деякий час. Імена своїх кривдників та за що йому так дісталося, чоловік не розповідає. Наразі він лікується у хірургічному відділенні.

One thought on “Чоловіка з Тернопільщини… підпалили у Польщі

  • Ihor
    16:49 | 25 травня, 2017 at 16:49
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    Куди привезли? В яку лікарню? Якого міста? Як його палили в Катовіцах, а привезли в Тернопіль чи що? Дуже схоже на фейк.

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