Чоловіка з Тернопільщини… підпалили у Польщі

До комунальної лікарні швидкої допомоги привезли 55-річного мешканця Бережанського району з термічними опіками обличчя, грудної клітки та рук. За словами чоловіка, його навмисне облили спиртом і підпалили у польському місті Катовіце, де він перебував деякий час. Імена своїх кривдників та за що йому так дісталося, чоловік не розповідає. Наразі він лікується у хірургічному відділенні.

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