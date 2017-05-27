Чоловіка з Тернопільщини… підпалили у Польщі
До комунальної лікарні швидкої допомоги привезли 55-річного мешканця Бережанського району з термічними опіками обличчя, грудної клітки та рук. За словами чоловіка, його навмисне облили спиртом і підпалили у польському місті Катовіце, де він перебував деякий час. Імена своїх кривдників та за що йому так дісталося, чоловік не розповідає. Наразі він лікується у хірургічному відділенні.
One thought on “Чоловіка з Тернопільщини… підпалили у Польщі”
Куди привезли? В яку лікарню? Якого міста? Як його палили в Катовіцах, а привезли в Тернопіль чи що? Дуже схоже на фейк.