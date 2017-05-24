На “Східному” у Тернополі знайшли маленького хлопчика, який блукав без батьків

«У магазині на проспекті Степана Бандери знаходиться 4-річний хлопчик, без супроводу дорослих», – таке повідомлення надійшло патрульним поліцейським сьогодні, близько 17-ї години.

Прибувши на місце події, охоронці порядку поспілкувалися з дитиною. Хлопчик зовсім не боявся патрульних і показав будинок, де живе. Вдома була мама дитини.

29-річна жінка розповіла, що залишила сина гратися у дворі будинку… Патрульні провели профілактичну бесіду з матір’ю і повідомили про випадок соціальну службу.