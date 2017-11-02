Чому мешканцям Файного міста не варто робити картку тернолянина

Спершу тариф планували підняти з 1 жовтня, потім з 1 листопада. Проїзд у маршрутках та тролейбусах мав зрости в жовтні на 1 грн та в січні на 2 грн. Однак коли точно почнуть діяти ці зміни, наразі невідомо. Все залежатиме від активності тернополян.

– Подорожчання проїзду однозначно переноситься, бо люди дуже повільно виробляють Соціальні картки тернополянина, – зазначає Ігор Мединський. – Коли побачимо, що хоча б 50-60% тернополян її оформлять, то одразу ж буде подано рішення виконавчому комітету запровадити квиток в дію і буде впроваджений диференційований тариф. Прийняли таке рішення, щоб подорожчання проїзду не застало людей зненацька. І щоб всі, хто хоче, встигли виготовити картку без зайвих витрат. Ми моніторимо ситуацію кожного дня, і вже 46 тисяч учнів, студентів, пільговиків та звичайних терноплян оформили картку. Однак це лише 35% від необхідної кількості для впровадження.

– Тернополяни мусять встигнути з картою до нового року, якщо не хочуть платити більше, – продовжує Ігор Мединський. – Міська рада зробила все, щоб люди без черг могли подати документи та отримати картки. Якщо до нового року хтось їх не оформить, то це або непрописані, або ті, кого довго нема в Тернополі, або ті кому байдуже до його витрат.

Чи проїзд подорожчає поступово на гривню, а потім на дві, чи одразу на дві гривні, пан Мединський наразі не знає. Відомо лише, що проїзд готівкою буде однозначно дорожчий, ніж карткою. На скільки – рішення прийме виконавчий комітет.

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