Чому вода в Тернополі дорожча, ніж в інших містах: справа не лише в електроенергії, а й у рельєфі міста та підземних джерелах

Порівнюючи тарифи на воду в різних містах України, тернополяни часто запитують, чому вартість послуг відрізняється. У КП «Тернопільводоканал» пояснюють: причина полягає не лише у цінах на електроенергію чи матеріали, а й в особливостях системи водопостачання самого Тернополя.

За словами директора підприємства Володимира Кузьми, пряме порівняння тарифів між містами не завжди є коректним, адже кожен населений пункт має власні технічні умови забезпечення водою.

Воду доводиться піднімати з великої глибини

Однією з головних особливостей Тернополя є те, що місто отримує воду з підземних джерел.

Хоча така вода зазвичай потребує менше очищення, її видобуток вимагає значних енергетичних затрат. Для подачі води до осель тернополян її необхідно піднімати з великої глибини за допомогою потужного насосного обладнання.

Саме тому електроенергія залишається однією з найбільших складових собівартості послуг водопостачання.

Рельєф міста створює додаткові витрати

Ще одним фактором є особливості місцевості.

Перепад висот між окремими районами Тернополя сягає майже 70 метрів. Для того, щоб вода безперебійно надходила як до нижніх, так і до верхніх частин міста, необхідно підтримувати відповідний тиск у мережах та використовувати додаткові насосні системи.

Це також впливає на обсяги споживання електроенергії та витрати підприємства.

Вісім насосних станцій забезпечують водовідведення

Складною є і система водовідведення.

Для транспортування стічних вод у Тернополі працюють вісім каналізаційних насосних станцій. Їхнє безперервне функціонування потребує значних ресурсів та постійних витрат на електроенергію, обслуговування і ремонти.

У водоканалі наголошують, що саме ці технічні особливості формують значну частину витрат підприємства.

Порівнювати тарифи потрібно з урахуванням особливостей міст

У КП «Тернопільводоканал» зазначають, що при аналізі тарифів важливо враховувати джерела водопостачання, рельєф, протяжність мереж та інфраструктурні особливості кожного міста.

Тому навіть у сусідніх обласних центрах вартість водопостачання може суттєво відрізнятися.

— Якщо місто отримує воду самопливом із поверхневих джерел або має інші технічні умови, його витрати можуть бути значно нижчими. Тернопіль має свою специфіку, яка безпосередньо впливає на формування тарифу, — пояснюють на підприємстві.