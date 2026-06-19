Чому вода в Тернополі дорожча, ніж в інших містах: справа не лише в електроенергії, а й у рельєфі міста та підземних джерелах
Порівнюючи тарифи на воду в різних містах України, тернополяни часто запитують, чому вартість послуг відрізняється. У КП «Тернопільводоканал» пояснюють: причина полягає не лише у цінах на електроенергію чи матеріали, а й в особливостях системи водопостачання самого Тернополя.
За словами директора підприємства Володимира Кузьми, пряме порівняння тарифів між містами не завжди є коректним, адже кожен населений пункт має власні технічні умови забезпечення водою.
Воду доводиться піднімати з великої глибини
Однією з головних особливостей Тернополя є те, що місто отримує воду з підземних джерел.
Хоча така вода зазвичай потребує менше очищення, її видобуток вимагає значних енергетичних затрат. Для подачі води до осель тернополян її необхідно піднімати з великої глибини за допомогою потужного насосного обладнання.
Саме тому електроенергія залишається однією з найбільших складових собівартості послуг водопостачання.
Рельєф міста створює додаткові витрати
Ще одним фактором є особливості місцевості.
Перепад висот між окремими районами Тернополя сягає майже 70 метрів. Для того, щоб вода безперебійно надходила як до нижніх, так і до верхніх частин міста, необхідно підтримувати відповідний тиск у мережах та використовувати додаткові насосні системи.
Це також впливає на обсяги споживання електроенергії та витрати підприємства.
Вісім насосних станцій забезпечують водовідведення
Складною є і система водовідведення.
Для транспортування стічних вод у Тернополі працюють вісім каналізаційних насосних станцій. Їхнє безперервне функціонування потребує значних ресурсів та постійних витрат на електроенергію, обслуговування і ремонти.
У водоканалі наголошують, що саме ці технічні особливості формують значну частину витрат підприємства.
Порівнювати тарифи потрібно з урахуванням особливостей міст
У КП «Тернопільводоканал» зазначають, що при аналізі тарифів важливо враховувати джерела водопостачання, рельєф, протяжність мереж та інфраструктурні особливості кожного міста.
Тому навіть у сусідніх обласних центрах вартість водопостачання може суттєво відрізнятися.
— Якщо місто отримує воду самопливом із поверхневих джерел або має інші технічні умови, його витрати можуть бути значно нижчими. Тернопіль має свою специфіку, яка безпосередньо впливає на формування тарифу, — пояснюють на підприємстві.