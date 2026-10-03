Чотири тонни гарбузової каші та концерт Романа Скорпіона: програма свята в «Агроленді»

У неділю, 4 жовтня 2026 року, в етнопарку сімейних вражень «Агроленд» у селі Великий Ходачків на Тернопільщині влаштують Благодійний фестиваль гарбуза та хліба.

Однією з головних гастрономічних подій стане приготування гарбузової каші просто неба. О 14:00 її почнуть готувати відомий телеведучий і журналіст Костянтин Грубич та шеф-кухарка ресторану «Велика миска» Світлана.

Казан вміщує 4 тонни, а скуштувати кашу гості зможуть о 16:00.

Також на фестивалі можна буде продегустувати крафтові сири від «Маминої сироварні» та хліб від «Бабусиної пекарні».

Музична програма триватиме протягом дня. На головній сцені виступатимуть понад 20 локальних гуртів, а ведучим святкової програми буде Гриць Драпак. О 19:00 запланований великий концерт Романа Скорпіона.

Окрема музична локація працюватиме біля «Драйвленду». Там відкриють майданчик із містечком крафтовиків, фуд-зонами, стрільбою з лука та виступами троїстих музик.

Також працюватиме ярмарок із локальними продуктами, крафтовими виробами та сувенірами. Гості зможуть взяти участь у гарбузових перегонах — пробігти дистанцію з гарбузами на швидкість.

Фестиваль має благодійний формат. Частина активностей спрямована на підтримку українських захисників, зокрема 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» НГУ. У програмі також запланований благодійний аукціон.

Коли: 4 жовтня 2026 року, з 10:00.

Де: етнопарк «Агроленд», с. Великий Ходачків, Тернопільська область.

Приготування каші: 14:00.

Дегустація: 16:00.

Концерт Романа Скорпіона: 19:00.