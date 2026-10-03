Трипільські інтерактиви та презентація книги: що побачать гості фестивалю в «Агроленді»

У неділю, 4 жовтня 2026 року, в етнопарку сімейних вражень «Агроленд» у селі Великий Ходачків на Тернопільщині проведуть Благодійний фестиваль гарбуза та хліба в межах Днів трипільської культури.

Окрема частина програми буде присвячена трипільській культурі. Гості зможуть побачити роботу трипільської зернотерки, пожати колоски серпом, випекти паляничку, познайомитися з трипільськими орнаментами, взяти участь у тематичних майстер-класах та придбати сувеніри.

О 16:00 у конференц-залі «Агроленду» відбудеться презентація книги «Аграгон. Син Сонця».

Це художній роман, натхнений трипільською культурою та створений на основі 20 років досліджень. Книгу представлять українська акторка Олена Кравець та Кузьма Федченко, науково-історичний консультант проєкту.

Під час презентації говоритимуть про Трипілля через сюжет, героїв та світ, відтворений авторами Оленою та Дмитром Малковими.

Етнопарк у день фестивалю працюватиме з 10:00, офіційне відкриття заплановане на 14:00.

Коли: 4 жовтня 2026 року.

Де: етнопарк «Агроленд», с. Великий Ходачків, Тернопільська область.

Презентація «Аграгон. Син Сонця»: 16:00.