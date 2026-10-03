Під час виконання бойового завдання загинув захисник Михайло Кирилів з Тернопільщини

КИРИЛІВ Михайло — ще одна болюча втрата для Підволочиської громади, помідомляють у селищній раді.

З глибоким болем повідомляємо, що 1 жовтня 2026 року, під час виконання бойового завдання в Запорізькій області, загинув мешканець Підволочиської громади, житель селища Підволочиськ, молодший сержант 65-ої окремої механізованої бригади «Великий Луг» ЗСУ – Кирилів Михайло Теофілович (1978 р.н).

Михайло віддав своє життя, виконуючи військовий обов’язок і захищаючи Україну.

У скорботі схиляємо голови перед мужністю нашого Захисника та висловлюємо щирі співчуття його родині й близьким. Розділяємо біль непоправної втрати.

Вічна пам’ять і слава Герою!