Мотопробіг до «Агроленду»: на Тернопільщині проведуть «Мотошлях вдячності»

У неділю, 4 жовтня 2026 року, на Тернопільщині відбудеться мотопробіг «Мотошлях вдячності», присвячений Дню захисників і захисниць України. Він стане частиною Благодійного фестивалю гарбуза та хліба в етнопарку сімейних вражень «Агроленд».

Формування колони розпочнеться о 12:00 біля «Агроленду» у селі Великий Ходачків. Старт мотопробігу запланований на 13:30.

Маршрут проляже від «Агроленду» до Тернополя, після чого учасники повернуться до етнопарку.

Участь у мотопробігу вільна. Усі його учасники отримають безкоштовний вхід на фестиваль.

Долучитися до «Мотошляху вдячності» можна і як глядач — підтримати колону вздовж маршруту або зустріти учасників після повернення до «Агроленду».

Сам фестиваль 4 жовтня розпочне роботу о 10:00, офіційне відкриття заплановане на 14:00.

Коли: 4 жовтня 2026 року.

Де: етнопарк «Агроленд», с. Великий Ходачків, Тернопільська область.

Формування колони: 12:00.

Старт мотопробігу: 13:30.