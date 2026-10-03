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На фестиваль в «Агроленд» із Тернополя курсуватиме безкоштовний автобус: розклад

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У неділю, 4 жовтня 2026 року, з Тернополя до етнопарку сімейних вражень «Агроленд» у селі Великий Ходачків курсуватиме безкоштовний автобус. Він доставлятиме гостей на Благодійний фестиваль гарбуза та хліба та після завершення подій повертатиме їх до Тернополя.

Перший рейс із Тернополя вирушить о 10:00 від магазину АТБ на вулиці Короля. Перший автобус з «Агроленду» до Тернополя відправиться об 11:00.

Увечері заплановані такі рейси:

  • 19:00 — останній рейс із Тернополя до «Агроленду»;
  • 20:30 — рейс з «Агроленду» до Тернополя;
  • 20:40 — ще один рейс з «Агроленду» до Тернополя.

Сам фестиваль 4 жовтня розпочнеться о 10:00, а його офіційне відкриття заплановане на 14:00.

Гостей запрошують за адресою: етнопарк сімейних вражень «Агроленд», село Великий Ходачків, Тернопільська область.

Окрім безкоштовного автобуса, відвідувачів чекають гастрономічні дегустації, ярмарок, тематичні локації, трипільські інтерактиви, майстер-класи, музична програма та благодійні активності.

Дата: 4 жовтня 2026 року.
Місце: «Агроленд», с. Великий Ходачків.
Початок роботи етнопарку: 10:00.
Офіційне відкриття фестивалю: 14:00.

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