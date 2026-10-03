Понад 100 тонн гарбузів і чотири тонни каші: «Агроленд» кличе на родинний фестиваль

У неділю, 4 жовтня 2026 року, в етнопарку сімейних вражень «Агроленд» у селі Великий Ходачків на Тернопільщині відбудеться Благодійний фестиваль гарбуза та хліба в межах Днів трипільської культури.

Для фестивалю на територію «Агроленду» завезли понад 100 тонн гарбузів. На гостей чекатимуть тематичні фотозони, ярмарок, мотопробіг, три музичні сцени, гастрономічні дегустації, трипільські інтерактиви, майстер-класи, дитячі розваги, зустрічі з відомими гостями та концертна програма.

Етнопарк працюватиме з 10:00, а офіційне відкриття фестивалю заплановане на 14:00.

Однією з подій дня стане мотопробіг «Мотошлях вдячності». Формування колони розпочнеться о 12:00, старт — о 13:30. Участь у мотопробігу безкоштовна, його учасники отримають безкоштовний вхід на фестиваль.

Також о 14:00 розпочнеться приготування гарбузової каші у казані місткістю до 4 тонн, а о 16:00 її зможуть скуштувати гості.

Протягом дня на головній сцені виступатимуть понад 20 локальних гуртів. О 19:00 запланований концерт Романа Скорпіона.

Для гостей із Тернополя курсуватиме безкоштовний автобус.

Коли: 4 жовтня 2026 року, з 10:00.

Де: етнопарк сімейних вражень «Агроленд», с. Великий Ходачків, Тернопільська область.

Офіційне відкриття: 14:00.

Вартість квитків: дорослий — 500 грн, дитячий — 450 грн. Безкоштовний вхід передбачений для ветеранів та УБД, людей з інвалідністю I групи та дітей до 3 років.