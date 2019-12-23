Чи можна харчуватися дешево і здорово? Версія дієтолога з Тернополя Людмили Паламарчук

Левову частку в нашому раціоні повинні складати овочі, а особливо зелені овочі. Різні види капусти, кабачки, бурячок, морква, цибуля, часник, редька, гарбуз, огірки, помідори дуже корисні і не відзначаються дороговизною. Але що ми отримуємо? Вітаміни, мікроелементи, клітковину, антиоксиданти.

Наступна групу продуктів- це цільні злаки. Приблизно чверть раціону. Цільнозернові крупи і макарони, бобові, цільнозернові хліб, хлібці збагатять нас клітковиною, мікроелементами і вітамінами. Ті, хто відмовляється від цільнозернових продуктів ризикують отримати проблеми з травленням, високим холестерином і, щонайгірше,- колоректальний рак. Вартість даної категорії продуктів цілком доступна.

Третя група – білкові продукти: м’ясо, риба, яйця, кисломолочний сир – повинні становити також чверть добового раціону. З цими продуктами ми отримуємо цінний білок, замінні і незамінні амінокислоти,корисні і потрібні жири, багато мінералів і вітамінів. М’ясо щодня потрібно вживати дітям, підліткам, вагітним і годуючим матерям, іншим людям достатньо 2-3 прийоми на тиждень.3-4 рази на тиждень бажано вживати жирні і нежирні сорти риби. Так, ця категорія продуктів буде дещо вищою по ціні. Але якщо ви відмовитеся від копченостей, магазинних ковбас, сосисок, курей-гриль, фаст-фудів, напівфабрикатів, то зекономите чималу суму грошей. І зможете потратити її на якісні і здорові продукти.

І ще не забуваємо про горіхи, насіння кунжуту, маку, гірчиці, льону, нерафіновану олію першого холодного віджиму. Це- суперїжа, але потрібно її небагато, тому затрати коштів теж будуть невеликі.

Отже, виявляється, що здорове харчування є цілком доступним кожному. Харчуйтесь раціонально і будьте щасливі!!!

Лікар-терапевт, дієтолог Людмила Паламарчук