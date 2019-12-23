12:59 | 23.12.2019
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На Тернопільщині через перекидання автомобіля чоловік опинився у лікарні

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Дорожньо-транспортна пригода сталась 20 грудня в с. Стрілківці Борщівського району.

Близько 22.30 годин водій автомобіля ВАЗ-2110 не впорався з керуванням та допустив перекидання автомобіля. Внаслідок ДТП постраждав пасажир даного автомобіля, 59-річний житель с. Піщатинці Борщівського району. Потерпілого з діагнозом «Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку та розсічена рана лівої надбрівної дуги» госпіталізовали в Борщівську районну лікарню

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