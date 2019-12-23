Сергій Притула не вміє кататись на велосипеді?

Сергій Притула і Леся Нікітюк у кожній програмі «Хто зверху?» нескінченно підколюють одне одного на очах у багатомільйонної аудиторії. Так, у свіжому випуску шоу Нового каналу Леся вивела колегу на чисту воду, розповівши про його комплекси.

А було все так. Під час конкурсу «Обмін ролями» на знімальний майданчик вийшли вісім хлопців спортивної статури. У кожного було по велосипеду. Сергій почав жартома придиратися до них із в’їдливими фразами.

– Подивись на себе, шо в тебе тут – ці горбки? – звернувся Притула до одного з хлопців. – Будь нормальним мужиком, запусти пузо. – А ти теж побрив груди? Нашо ти груди брив?

– Пані та панове, на сцені – всі Притулячі комплекси! – заявила Леся.

А Сергій, відповідаючи їй, зробив несподіване зізнання.

– Я тобі більше скажу, я навіть на вєліку їздити не вмію, – признався Притула.