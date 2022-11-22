Чи можна захистити себе від домашнього насильства?

Ви страждаєте від фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, що вчиняється в сім’ї? Не мовчіть, адже у вас є право на допомогу та захист!

Для захисту своїх прав Ви можете звернутися в органи національної поліції із заявою про вчинення щодо вас домашнього насильства. В повноваження органів поліції входить складання протоколу по справі про домашнє насильство, в подальшому справа надсилається до суду для притягнення кривдника до відповідальності. Також по факту вчинення домашнього насильства поліція може застосувати до кривдника терміновий заборонний припис, спеціальний акт, який виноситься кривднику у разі існування безпосередньої загрози життю чи здоров’ю постраждалої особи з метою негайного припинення домашнього насильства, недопущення його продовження чи повторного вчинення. Термін дії заборонного припису – до 10 днів.

Якщо після цього факти домашнього насильства не припинилися, тоді законодавством передбачено ще один механізм захисту життя та здоров’я від протиправних посягань – обмежувальний припис.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст.1 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» обмежувальний припис стосовно кривдника – це встановлений у судовому порядку захід тимчасового обмеження прав чи покладення обов’язків на особу, яка вчинила домашнє насильство, спрямований на забезпечення безпеки постраждалої особи.

Тобто, з даного визначення розуміється, що обмежувальний припис застосовується судом та передбачає ряд обмежень, які накладаються на особу кривдника. До таких обмежень належать:

• заборона перебувати в місці спільного проживання (перебування) з постраждалою особою;

• усунення перешкод у користуванні майном, що є об’єктом права спільної сумісної власності або особистою приватною власністю постраждалої особи;

• обмеження спілкування з постраждалою дитиною;

• заборона наближатися на визначену відстань до місця проживання (перебування), навчання, роботи, інших місць частого відвідування постраждалої особи;

• заборона особисто і через третіх осіб розшукувати постраждалу особу, якщо вона за власним бажанням перебуває у місці, невідомому кривднику, переслідувати її та в будь-який спосіб спілкуватися з нею;

• заборона вести листування, телефонні переговори з постраждалою особою або контактувати з нею через інші засоби зв’язку особисто і через третіх осіб.

Обмежувальний припис застосовується на строк від одного місяця до шести місяців.

Також повідомляємо Вас, що відповідно до п. 13 ч.1 ст.14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» особи, потерпілі від домашнього насильства мають право на отримання вторинної правової допомоги (призначення безоплатно адвоката). Для цього необхідно подати в Центр безоплатної правової допомоги документи, що підтверджують, що Ви є потерпілою особою в даній категорії справ. Статус потерпілої в даній категорії підтверджується:

• витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у якому міститься інформація про вчинення злочину, пов’язаного з насильством;

• направленням постраждалих осіб до центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

• талоном-повідомленням про вчинення кримінального правопорушення, пов’язаного з насильством;

• копією постанови про накладення адміністративного стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з насильством;

• копією заяви до суду про видачу або продовження обмежувального припису стосовно кривдника;

• копією винесеного працівником уповноваженого підрозділу органів Національної поліції термінового заборонного припису;

• копією протоколу про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

• рішенням суду про видачу або продовження обмежувального припису стосовно кривдника

Отже, для вирішення даного питання ви можете звернутися до органів Національної Поліції, до суду, а також в Центр надання безоплатної вторинної правової допомоги для отримання юридичної допомоги в цій категорії справ.

Дана консультація не є нормативно-правовим актом, має інформаційний характер і не встановлює правових норм.

У разі виникнення необхідності отримання більш детальної інформації та роз’яснення Ваших прав, Ви можете звернутись до Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, що знаходиться за адресою м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 7.

Телефон: (0352)52-15-20.

Підготував помічник юриста

Сектору Тернопільське бюро правової допомоги

Відділу безоплатної правової допомоги

Тернопільського місцевого центру

з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Юрій ЙОСИФІВ