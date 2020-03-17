Чи можуть батьки скористатися правом на відпустку під час карантину, — роз’яснення профспілки

На численні звернення членів профспілки щодо організації роботи працюючих батьків на період оголошення карантину, повідомляється наступне.

Відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», карантин – адміністративні та медико-санітарні заходи, що застосовуються для запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб, встановлюється та відміняється Кабінетом міністрів України.

➡️➡️➡️ Законодавством України передбачені можливості для працівників, що мають дітей, скористатися соціально-трудовими гарантіями на час карантину. Зокрема, відповідно до ст. 25 Закону України «Про відпустки», відпустка без збереження заробітної плати за бажанням працівника в обов’язковому порядку (‼️) надається матері або іншій особі, яка доглядає за дитиною до 14 років, на період оголошення карантину на відповідній території.

🔰 Законодавством визначено коло осіб, яким може надаватися вказана відпустка. Ними можуть бути мати, батько, баб, дід, інші родичі, які фактично доглядають за дитиною, особа, яка усиновила дитину, особа, яка взяла під опіку дитину, один із прийомних батьків, один із батьків-вихователів.

🔊 Звертаємо Вашу увагу, що період, на який оголошено карантин, має бути підтверджений документально (наприклад, довідки з навчальних закладів або копії наказів про призупинення навчального процесу).

Бережіть себе та своїх близьких!

З повагою,

голова профспілкового комітету Тернопільської університетської лікарні Наталія Брикса