Чи відповість “свободівець” Борис Семанишин за правопорушення під тернопільською міською радою?

У Тернополі, 30 листопада, журналістці тижневика “Номер один” Тетяні Колеснік перешкоджав вести відеозйомку член ВО “Свобода” Борис Семанишин під час сесії міської ради. Про це ІМІ повідомила Тетяна Колеснік.

За її словами, він вирвав з її рук мобільний телефон, з якого вона вела пряме включення. “Він його вирвав з рук. Збоку стояли знайомі, почали на нього кричати. І вдалося забрати назад. Але стрім він перервав і нахамив”, – сказала журналістка.

“Журналісти, які висвітлюють сесії Тернопільської міської ради, уже кілька місяців поспіль змушені працювати в складних умовах. Позаяк представники партії ВО “Свобода” влаштовують на сходах у міськраду так званий “коридор” із числа своїх прихильників, які вирішують: кого можна пускати, а кого ні. Мої колеги і я вже звикли до хамства та агресії, тисняви, у якій доводиться працювати. Однак останні події перейшли всі межі. Тому була змушена написати заяву про вчинення злочину. Знаю, що деякі мої колеги теж збираються вчинити такі ж дії, бо декого не пускали в раду, декому “пошарпали” камеру. Сподіваюся, що поліція розбереться у цій ситуації”, – розповіла вона ІМІ.

Журналістка звернулися з заявою про перешкоджання до поліції. Тернопільський відділ поліції ГУНП в Тернопільській області за цим фактом відкрив кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 171 ККУ.

Як повідомляв ІМІ, 30 листопада в Тернополі невідомі чоловіки у камуфляжі не пропускали власкора “Українського радіо” Наталку Колтун на сесію міської ради. Потрапити журналістці вдалося, лише коли представниця міськради попросила її пропустити.