Чи “зійде з рук” начальнику ДВС м.Тернополя рейдерське захоплення приватної території?

Нещодавно на місцевих сайтах писали про участь начальника Державної виконавчої служби м.Тернополя Литвина Романа у рейдерському захопленні приватної території.

За інформацією сайту “Реально”, 1 жовтня чиновник вийшов з лікарняного та перебував на робочому місці. Після обіду журналісти завітали до нього, щоб отримати пояснення надмірно активної та агресивної поведінки, яку продемонстрував начальник ДВС м. Тернополя під час перебування на лікарняному. Але Роман Миколайович категорично відмовився прокоментувати ситуацію, пояснюючи це тим, що тільки вийшов на роботу.

Чиновник заявив, що нічого не знає, нічого не буде коментувати та пояснювати дії у період свого “лікування”. Наймовірніше, що чоловік тягне час, аби придумати виправдання своїм діям. Адже Романа Миколайовича підозрюють у рейдерськомк захопленні.

Окрім того, стало відомо, що пан Литвин за кошти платників податків під час лікарняного їздив у Київ здавати екзамен на Приватного виконавця.

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