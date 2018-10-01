У цьому тернопільському виші відтепер вивчатимуть штучний інтелект

Студенти Тернопільського національного технічного університету їм. І. Пулюя відтепер знатимуть усе про сучасні тренди проектування, розроблення й впровадження складних комп’ютеризованих систем.

Про це йшлося під час зустрічі студентів, викладачів та керівництва факультету комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії з представниками Європейської компанії Unicorn Systems – відомого виробника IT рішень для енергетики, страхових компаній, банків, сфери торгівлі та промислового виробництв.

Компанія пропонує студентам впродовж навчального року пройти цикл семінарів за темою: «Технології проектування та розробки складних комп’ютеризованих систем з використанням Unicorn Application Framework», метою яких є підвищення загальної та професійної компетентності студентів у сфері проектування та розроблення комп’ютеризованих систем, засвоєння основних прийомів і методів, які використовуються при створенні сучасних комп’ютеризованих систем, а також отримання практичного досвіду.

Перший навчальний семінар заплановано на 11 жовтня 2018 року.

Детальну інформацію можна отримати на сторінці кафедри комп’ютерних систем та мереж та у Facebook